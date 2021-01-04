Мардеев: больше года не ездил по дюнам, и было волнительно
Гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев поделился впечатлениями от второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал второй результат, уступив только Дмитрию Сотникову.
«Сегодня был первый хороший длинный спецучасток. Рабочий, с первыми дюнами. С некоторым трепетом ждали его, ведь я больше года не ездил по дюнам, и было волнительно. Сначала в дюнах осторожничали, потом вкатились и поехали в своем темпе. Удалось обогнать почти все впереди стартовавшие грузовики, кроме Димы Сотникова и Сергея Вязовича. Сегодняшним днём мы довольны, темп был хорошим. Выбрались в свою скоростную нишу. Надеюсь, завтра будет меньше пыли и получится стабильно и ровно проехать спецучасток», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
21:20
-
21:16
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:36
-
20:02
-
19:06
-
18:56
-
18:46
-
18:29
-
18:22
-
17:09
-
16:30
-
16:01
-
15:51
-
15:17
-
14:14
-
13:56
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
10:53
-
09:48
-
01:02
- 3 января 2021
-
23:23
-
21:35
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:56
-
20:38
-
20:14
-
20:00
-
18:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам