Мардеев: больше года не ездил по дюнам, и было волнительно

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев поделился впечатлениями от второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал второй результат, уступив только Дмитрию Сотникову.



«Сегодня был первый хороший длинный спецучасток. Рабочий, с первыми дюнами. С некоторым трепетом ждали его, ведь я больше года не ездил по дюнам, и было волнительно. Сначала в дюнах осторожничали, потом вкатились и поехали в своем темпе. Удалось обогнать почти все впереди стартовавшие грузовики, кроме Димы Сотникова и Сергея Вязовича. Сегодняшним днём мы довольны, темп был хорошим. Выбрались в свою скоростную нишу. Надеюсь, завтра будет меньше пыли и получится стабильно и ровно проехать спецучасток», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».