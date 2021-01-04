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Карякин считает, что его конкуренты неоправданно рискуют в дебюте «Дакара»

Карякин считает, что его конкуренты неоправданно рискуют в дебюте «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал шестой результат во второй день ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов.

«Второй день, а я уже в полной мере понимаю, насколько убойная гонка, и дальше будет только сложнее. Наша гоночная стратегия рассчитана на доезд до финиша без поломок. Любой инцидент, связанный с какой-либо неисправностью машины, может повлиять в отрицательную сторону на результат в итоговой классификации.

По общей динамике гонщиков видно, что едут, как говорится, на все деньги. Я считаю, что в первые дни такие риски неоправданны. Есть несколько экипажей, которые вчера занимали лидирующие позиции, а сегодня слетели с них из-за повреждений на трассе.

Если говорить про нашу машину — мы едем без поломок. Единственное, имеем небольшие технические заминки — не уверены в настройке амортизаторов. Продолжаем работу над подвеской и готовимся к завтрашнему дню», — написал Сергей Карякин на своей странице в сети «ВКонтакте».

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