Голобородько — о дюнах на «Дакаре»: видишь небоскрёб, на который нужно заехать на машине

Белорусский раллист Андрей Голобородько поделился впечатлениями от второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Сегодня был очень трудный день. Я ожидал в плане километража, но не ожидал таких ощущений от дюн, которые сегодня получил. Таких песков я никогда в жизни не видел, просто кошмар! Когда ты видишь небоскрёб, на который нужно заехать на машине, а на гребне ещё и повернуть… Не дай бог отпустить газ — всё потеряно. У нас так и случилось — мы застряли, час сорок откапывались.
Потом ещё было два прокола: мы спустили шины, чтобы ехать по песку. Потом чуть-чуть заблудились. Мы не взяли одну точку и получим штраф в 20 минут. Финишировали практически в сумерках — темнеет очень быстро. Расстроены результатом, но получили колоссальный опыт, и я доволен, что мы остались в гонке. Завтра снова в бой», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.
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