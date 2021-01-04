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Камазовец Мардеев из-за штрафа потерял пятое место в общем зачёте «Дакара»

Камазовец Мардеев из-за штрафа потерял пятое место в общем зачёте «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев получил минутный штраф от судей ралли-марафона «Дакар»-2021 и опустился в общем зачёте на шестое место, пропустив вперёд чеха Алеша Лопрайса.

«Почти 11 минут проиграл Дмитрию Сотникову ставший пятым второй день подряд чех Мартин Мацик. Отметим, что по итогам вчерашнего спецучастка спортивные комиссары выписали пилоту минутный штраф. Возможно, это стало следствием его поведения на трассе, когда гонщик на Iveco не уступал дорогу другим экипажам.

Спустя некоторое время Игнасио Касале получил пятиминутный штраф, что позволило Андрею Каргинову подняться в топ-10. Также минутой штрафа был наказан Айрат Мардеев. Второе место по итогам дня россиянин сохранил, но в общем зачете стал шестым. Причины штрафов пока неизвестны, подробности станут известны позднее», — сообщила пресс-служба российской команды.

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