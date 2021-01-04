Ферстаппен обзавёлся частным самолётом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.



«Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета», — написал в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.

Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.



Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.



Цена самолёта составляет от 6 до 8 млн евро.



Ранее Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в соцсети сет из двух фотографий. На первой она обнимает Ферстаппена. На второй позирует вместе с семьёй и дочерью Пенелопой, отцом которой является российский гонщик Даниил Квят.