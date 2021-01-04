Ферстаппен обзавёлся частным самолётом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.
«Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета», — написал в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.
Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.
Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.
Цена самолёта составляет от 6 до 8 млн евро.
Ранее Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в соцсети сет из двух фотографий. На первой она обнимает Ферстаппена. На второй позирует вместе с семьёй и дочерью Пенелопой, отцом которой является российский гонщик Даниил Квят.
- 4 января 2021
-
23:01
-
22:08
-
21:20
-
21:16
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:36
-
20:02
-
19:06
-
18:56
-
18:46
-
18:29
-
18:22
-
17:09
-
16:30
-
16:01
-
15:51
-
15:17
-
14:14
-
13:56
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
10:53
-
09:48
-
01:02
- 3 января 2021
-
23:23
-
21:35
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:56
-
20:38
-
20:14