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Ферстаппен обзавёлся частным самолётом

Ферстаппен обзавёлся частным самолётом
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.

«Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета», — написал в своём «твиттере» журналист Менно Суорт.

Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.

Цена самолёта составляет от 6 до 8 млн евро.

Ранее Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в соцсети сет из двух фотографий. На первой она обнимает Ферстаппена. На второй позирует вместе с семьёй и дочерью Пенелопой, отцом которой является российский гонщик Даниил Квят.

Келли Пике поделилась кадрами с Ферстаппеном и дочкой Квята
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