Туррини: клиенты «Феррари» не ждут ничего особенного от итальянских двигателей в 2021 году
Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что клиенты «Феррари» не ждут серьёзного улучшения двигателя в 2021 году. Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявлял, что новый мотор «Феррари» сможет увеличиться в мощности на 30 л. с.
«Силовая установка «Феррари» была очень плоха в 2020 году во всех отношениях — от двигателя внутреннего сгорания до электрических компонентов. Причины этого обсуждались просто бесконечно. Теперь давайте посмотрим, что они могут предложить в 2021 году. Мне кажется, что 30 л. с. — это очень немного.
Как бы то ни было, в «Хаасе» и «Альфа Ромео» ходят слухи, что они не ждут ничего особенного от двигателей «Феррари» в 2021 году», — написал Лео Туррини в своём блоге.
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