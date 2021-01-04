Туррини: клиенты «Феррари» не ждут ничего особенного от итальянских двигателей в 2021 году

Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что клиенты «Феррари» не ждут серьёзного улучшения двигателя в 2021 году. Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявлял, что новый мотор «Феррари» сможет увеличиться в мощности на 30 л. с.



«Силовая установка «Феррари» была очень плоха в 2020 году во всех отношениях — от двигателя внутреннего сгорания до электрических компонентов. Причины этого обсуждались просто бесконечно. Теперь давайте посмотрим, что они могут предложить в 2021 году. Мне кажется, что 30 л. с. — это очень немного.



Как бы то ни было, в «Хаасе» и «Альфа Ромео» ходят слухи, что они не ждут ничего особенного от двигателей «Феррари» в 2021 году», — написал Лео Туррини в своём блоге.