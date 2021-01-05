Бергер: Албон, Лоусон и Раст — состав самого высокого уровня для DTM сезона-2021
Руководитель DTM Герхард Бергер отреагировал на информацию об участии Александера Албона и Лиама Лоусона в следующем сезоне серии.
«Пилоты Формулы-1, как Александер Албон, звезды DTM как трёхкратный чемпион серии Рене Раст, профессионалы GT и молодые таланты вроде Лиама Лоусона — это состав самого высокого уровня для сезона-2021. С этим идеально сочетается то, что чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон уже подал заявку на участие в DTM со своей командой», — приводит слова Герхарда Бергера пресс-служба DTM.
Напомним, Албон будет участвовать в некоторых гонках серии, когда это будет возможно без ущерба для его работы в Формуле-1 в качестве тест-пилота, резервного гонщика и пилота симулятора. Лиам Лоусон станет напарником Албона.
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