Бергер: Албон, Лоусон и Раст — состав самого высокого уровня для DTM сезона-2021

Руководитель DTM Герхард Бергер отреагировал на информацию об участии Александера Албона и Лиама Лоусона в следующем сезоне серии.



«Пилоты Формулы-1, как Александер Албон, звезды DTM как трёхкратный чемпион серии Рене Раст, профессионалы GT и молодые таланты вроде Лиама Лоусона — это состав самого высокого уровня для сезона-2021. С этим идеально сочетается то, что чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон уже подал заявку на участие в DTM со своей командой», — приводит слова Герхарда Бергера пресс-служба DTM.



Напомним, Албон будет участвовать в некоторых гонках серии, когда это будет возможно без ущерба для его работы в Формуле-1 в качестве тест-пилота, резервного гонщика и пилота симулятора. Лиам Лоусон станет напарником Албона.