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Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: рваные колёса и жёсткая конкуренция

Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: рваные колёса и жёсткая конкуренция
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт о втором спецучастке.

Во второй соревновательный день экипажи грузовиков преодолели дистанцию в 457 километров по маршруту Биша — Вади-аль-Давасир. Этот этап выиграл гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Россиянин одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Дакар»-2021 и укрепил собственное лидерство в общем зачёте. Теперь он на 17 минут опережает белорусского пилота «МАЗа» Сергея Вязовича. Замыкает тройку лидеров камазовец Антон Шибалов, который сегодня проиграл партнёру по команде 14 минут.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

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