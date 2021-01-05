Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: рваные колёса и жёсткая конкуренция
Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт о втором спецучастке.
Во второй соревновательный день экипажи грузовиков преодолели дистанцию в 457 километров по маршруту Биша — Вади-аль-Давасир. Этот этап выиграл гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Россиянин одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Дакар»-2021 и укрепил собственное лидерство в общем зачёте. Теперь он на 17 минут опережает белорусского пилота «МАЗа» Сергея Вязовича. Замыкает тройку лидеров камазовец Антон Шибалов, который сегодня проиграл партнёру по команде 14 минут.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
09:36
-
00:39
- 4 января 2021
-
23:01
-
22:08
-
21:20
-
21:16
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:36
-
20:02
-
19:06
-
18:56
-
18:46
-
18:29
-
18:22
-
17:09
-
16:30
-
16:01
-
15:51
-
15:17
-
14:14
-
13:56
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
10:53
-
09:48
-
01:02
- 3 января 2021
-
23:23
-
21:35
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам