Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: рваные колёса и жёсткая конкуренция

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в зачёте грузовиков, опубликовала видеоотчёт о втором спецучастке.



Во второй соревновательный день экипажи грузовиков преодолели дистанцию в 457 километров по маршруту Биша — Вади-аль-Давасир. Этот этап выиграл гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Россиянин одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Дакар»-2021 и укрепил собственное лидерство в общем зачёте. Теперь он на 17 минут опережает белорусского пилота «МАЗа» Сергея Вязовича. Замыкает тройку лидеров камазовец Антон Шибалов, который сегодня проиграл партнёру по команде 14 минут.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».