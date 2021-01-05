Журналист сайта Ф-1 предсказал титул «Ред Булл» и победу «Макларена»

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто опубликовал в своей колонке пять смелых прогнозов относительно результатов следующего сезона.
1. «Ред Булл» выиграет Кубок конструкторов. Барретто полагает, что дуэт Макс Ферстаппен – Серхио Перес позволит австрийскому коллективу не только бороться с «Мерседесом», но и опередить немцев в командном зачёте.
2. «Альпин» станет третьей командой чемпионата. По мнению Барретто, это будет связано с приходом в коллектив двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо, а также с тем фактом, что Эстебан Окон стал достаточно опытным, чтобы вести борьбу за высокие позиции.
3. «Макларен» выиграет гонку. Журналист уверен, что с Даниэлем Риккардо и двигателями «Мерседес» команде из Уокинга это вполне по силам.
4. В сезоне будет минимум 7 разных победителей Гран-при. Барретто ставит на то, что помимо Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Макса Ферстаппена и Серхио Переса гонки выиграет кто-то из пилотов «Макларена» и «Астон Мартин». Болельщиков также будут ждать неожиданные победы, вроде той, что одержал Пьер Гасли в Монце.
5. Себастьян Феттель станет «лучшим из остальных» вслед за пилотами «Мерседеса» и «Ред Булл».
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