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Чешский экипаж вызволил грузовик «КАМАЗ-мастера» из песчаной ловушки

Чешский экипаж вызволил грузовик «КАМАЗ-мастера» из песчаной ловушки
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов подробно рассказал об инциденте на втором второго этапе ралли-марафона «Дакар»-2021, когда его экипажу на помощь пришёл польский пилот Мартин Шолтыс.

«В самом начале спецучастка, на первых же дюнах, к сожалению, подсели в песках. Это не гребень какой-то, а просто на ровном месте заехали на площадку. Я думал, что там можно немножко разогнаться и поехать дальше. Но в Саудовской Аравии попадаются такие ловушки. Получается, что ты на эту площадку заскочил, и машина тут же садится практически по мосты.

Попытались выкопаться сами, но безуспешно. Если машина горизонтально стоит, это не вариант. Пришлось ждать, чтобы нас выдернули. И спасибо ребятам из команды «Татра» (Пилот Шолтыс. – Прим. «Чемпионата»), помогли они ещё до приезда наших ребят. Дёрнули нас. Но где-то 10 минут мы на этом потеряли», — сказал Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

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