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Вязович победил на 3-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, опередив Сотникова на 18 секунд

Вязович победил на 3-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, опередив Сотникова на 18 секунд
Авто / Дакар 2021 0
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Белорусский пилот «МАЗа» Сергей Вязович одержал свою первую победу на ралли-марафоне «Дакар»-2021, выиграв третий спецучасток. Он опередил российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, оба на финише проиграли менее двух минут.

Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Айрат Мардеев показали на втором спецучастке 5-й и 8-й результаты.

Сотников сохранил лидерство в общем зачёте. Он опережает Вязовича почти на 17 минут

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты третьего СУ:

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 03:45.14
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.16
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1.42
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.28
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.57
7. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +6.19
8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +11.31
9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +15.44
10. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг») — +15.44.

Дакар 2021. Этап 3, Вади-аль-Давасир - Вади-аль-Давасир
Грузовики (СУ - 403 км)
05 января 2021, вторник. 08:40 МСК
Идёт
1
Сергей Вязович
MAZ
03:45:14
2
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+0:18
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+1:16

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после третьего СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 11:47.11
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +23.01
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.00
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +36.34
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +42.06
7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +50.20
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:03.36
9. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:18.52
10. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.04
11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.07.

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