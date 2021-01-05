Вязович победил на 3-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, опередив Сотникова на 18 секунд

Белорусский пилот «МАЗа» Сергей Вязович одержал свою первую победу на ралли-марафоне «Дакар»-2021, выиграв третий спецучасток. Он опередил российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, оба на финише проиграли менее двух минут.
Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Айрат Мардеев показали на втором спецучастке 5-й и 8-й результаты.
Сотников сохранил лидерство в общем зачёте. Он опережает Вязовича почти на 17 минут
«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты третьего СУ:
1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 03:45.14
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.16
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1.42
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.28
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.57
7. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +6.19
8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +11.31
9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +15.44
10. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг») — +15.44.
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после третьего СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 11:47.11
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +23.01
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.00
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +36.34
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +42.06
7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +50.20
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:03.36
9. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:18.52
10. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.04
11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.07.
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