Вязович победил на 3-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, опередив Сотникова на 18 секунд

Белорусский пилот «МАЗа» Сергей Вязович одержал свою первую победу на ралли-марафоне «Дакар»-2021, выиграв третий спецучасток. Он опередил российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, оба на финише проиграли менее двух минут.



Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Айрат Мардеев показали на втором спецучастке 5-й и 8-й результаты.



Сотников сохранил лидерство в общем зачёте. Он опережает Вязовича почти на 17 минут



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты третьего СУ:



1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 03:45.14

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.18

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.16

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1.42

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.28

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.57

7. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +6.19

8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +11.31

9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +15.44

10. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг») — +15.44.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после третьего СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 11:47.11

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.56

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +23.01

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.00

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +36.34

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +42.06

7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +50.20

8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:03.36

9. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:18.52

10. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.04

11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.07.