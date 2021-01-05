Экс-пилот Формулы-1 защитил Никиту Мазепина после истории со скандальным видео

Экс-пилот Формулы-1 из Швейцарии Марк Зурер, выступавший в «Королевских гонках» с 1979 по 1986 год, поддержал решение команды «Хаас», которая не стала наказывать россиянина Никиту Мазепина за историю с публикацией скандального видео.
«Мне очень жаль нынешних пилотов. Особенно когда я вспоминаю, что мы вытворяли в своё время, например, проводя время в ночных клубах в Рио. Это был вопрос чести — не говорить об этом… Очевидно, эти времена прошли.
Единственная глупость, которую сделал Мазепин, — разместил данное видео в социальных сетях, это была ошибка. Но когда вы молоды, то хотите получать удовольствие, и порой случается оступиться. Поэтому я думаю, что «Хаас» поступил совершенно правильно, сказав ему: «Не делай этого снова, и мы больше не будем об этом говорить», — приводит слова Цурера британский портал Formula1News.
В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».
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