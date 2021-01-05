Пилот «Макларена» Ландо Норрис заразился коронавирусом. Об этом он рассказал, разместив соответствующее сообщение на своей странице в «Твиттере».
«Привет всем! Надеюсь, вы все в порядке. Вчера я потерял чувства вкуса и запаха. Я сразу ушёл на самоизоляцию и прошёл тест. Он оказался положительным. Я рассказал об этом всем, с кем контактировал, и буду на самоизоляции на протяжении 14 дней. Чувствую себя хорошо, иных симптомов нет. Но я просто хочу, чтобы все вы были в курсе. Берегите себя», — написал Ландо на своей странице в социальной сети.
Напомним, в ходе минувшего сезона Формулы-1 коронавирус перенесли три пилота. Этапы Формулы-1 пришлось пропускать пилотам «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу и Лэнсу Строллу, а также гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
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