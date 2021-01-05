Карякин: из отрицательных моментов — пробили колесо, застряли в дюне

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьего этапа «Дакара»-2021, после которого занимает пятое место в зачёте мотовездеходов.
«Этап по сложности выдался средним. Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне. Но даже не в дюне, а скорее на каменистой горе с песком. Мы одновременно с автомобилем из класса Т1 заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул — столкновения не избежать. Из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине.
Автомобиль тоже повис, но быстро справился с проблемой — поднял гидроногу и сбросил себя с холма. Гидронога — аналог домкрата, который выезжает из машины и поднимает её. В багги такой системы не предусмотрено, поэтому нам с Антохой пришлось вылезать и руками откапываться. Потеряли минут 7-10 на этом и ещё где-то три минуты на замене колеса», — написал Карякин на своей странице в сети «ВКонтакте».
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