Карякин: из отрицательных моментов — пробили колесо, застряли в дюне

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьего этапа «Дакара»-2021, после которого занимает пятое место в зачёте мотовездеходов.



«Этап по сложности выдался средним. Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне. Но даже не в дюне, а скорее на каменистой горе с песком. Мы одновременно с автомобилем из класса Т1 заезжали на гору и начали сближаться друг с другом, если бы я не отвернул — столкновения не избежать. Из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине.



Автомобиль тоже повис, но быстро справился с проблемой — поднял гидроногу и сбросил себя с холма. Гидронога — аналог домкрата, который выезжает из машины и поднимает её. В багги такой системы не предусмотрено, поэтому нам с Антохой пришлось вылезать и руками откапываться. Потеряли минут 7-10 на этом и ещё где-то три минуты на замене колеса», — написал Карякин на своей странице в сети «ВКонтакте».

Карякин поднялся на 5-е место в зачёте мотовездеходов после третьего этапа «Дакара»