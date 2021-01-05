Картинг-клуб Сайнсов обвинили в расизме

Семья Сайнсов, широко известная в автоспорте, угодила в скандал на расовой почве. Пресс-служба картинг-клуба, принадлежащего Сайнсам, на своей странице в «Твиттере» разместила видео, посвящённое традиционному празднику Трёх Королей, или Трёх Волхвов. Этот день завершает череду новогодних торжеств в Испании. Суть его заключается в том, что три короля, представляющие разные континенты, одаривают испанцев всевозможными подарками.

Один из Королей/Волхвов, Бальтасар, как представитель Африки является чернокожим. Но в картинг-клубе на эту роль пригласили белого артиста, который был загримирован под темнокожего короля. Именно это и вызвало резонанс в Сети. Пост от картинг-клуба впоследствии удалили, но скрины страницы были запечатлены.

В США до сих пор считается проявлением расизма, если белокожий актёр играет чернокожего. Это связано с тем, что в XIX веке именно белые артисты исполняли роли рабов.

На фоне скандала пользователи Сети сразу вспомнили и то, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс в минувшем сезоне Формулы-1 отказывался вставать на одно колено в знак поддержки движения BLM. Напомним, что Карлос Сайнс — старший на данный момент выступает на ралли «Дакар».