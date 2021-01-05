Перес: у Феттеля в следующем сезоне будет фантастический болид

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес убеждён, что новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель, заменивший его в команде, в 2021 году будет выступать в «фантастической машине».

«Себастьян принял фантастическое решение, перейдя в „Астон Мартин“. Он пришёл в настоящую команду гонщиков, там он определённо будет получать удовольствие. Ему будет весело. Я нисколько не сомневаюсь, что у команды будет одна из сильнейших машин в 2021 году. У Феттеля будет фантастический болид», — приводит слова мексиканца Grandprix247.

Напомним, Себастьян Феттель в ходе минувшего сезона договорился о контракте с «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин», в результате чего Серхио Перес мог потерять место в Ф-1. Тем не менее в конце 2020 года Серхио удалось договориться о контракте с «Ред Булл».