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Камазовец Шибалов проехал 300 километров на проколотом колесе

Камазовец Шибалов проехал 300 километров на проколотом колесе
Авто / Дакар 2021 0

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился третий этап ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал третий результат. Благодаря системе подкачки колёс россиянину удалось обойтись без замены проколотого колеса.

«Весь день прошёл ровно, кроме одного нюанса. В первой части спецучастка произошла аварийная ситуация, к счастью, удалось избежать столкновения. Преодолевали дюну вслед за багги, и она уперлась в стоявший за гребнем квадроцикл. Хорошо, что успели затормозить на самой верхушке. Спустили колеса, съехали назад и продолжили движение. Где-то 300 километров ехали с проколотым колесом на подкачке и благополучно добрались до финиша», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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