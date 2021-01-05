Камазовец Шибалов проехал 300 километров на проколотом колесе
Авто / Дакар 2021 0
Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился третий этап ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором он показал третий результат. Благодаря системе подкачки колёс россиянину удалось обойтись без замены проколотого колеса.
«Весь день прошёл ровно, кроме одного нюанса. В первой части спецучастка произошла аварийная ситуация, к счастью, удалось избежать столкновения. Преодолевали дюну вслед за багги, и она уперлась в стоявший за гребнем квадроцикл. Хорошо, что успели затормозить на самой верхушке. Спустили колеса, съехали назад и продолжили движение. Где-то 300 километров ехали с проколотым колесом на подкачке и благополучно добрались до финиша», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
20:10
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
18:37
-
17:59
-
17:23
-
16:18
-
15:08
-
14:33
-
13:38
-
12:59
-
10:35
-
10:13
-
09:36
-
00:39
- 4 января 2021
-
23:01
-
22:08
-
21:20
-
21:16
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:36
-
20:02
-
19:06
-
18:56
-
18:46
-
18:29
-
18:22
-
17:09
-
16:30
-
16:01
-
15:51
-
15:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам