Мардеев рассказал о борьбе на этапе «Дакара» с двумя гонщиками «МАЗа»
Авто / Дакар 2021 0
Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал ход третьего этапа «Дакара»-2021, на котором занял восьмое место.
«С самого начала взяли хороший темп. Перед одной из дюн немного покрутились, нас нагнал Вязович. „Зацепились“ за ним, начали подъезжать и отыгрывать обратно свою позицию, но ошиблись в навигации: пришлось возвращаться назад где-то на 4 км, чтобы взять точку. На этом потеряли порядка семи минут. Пропустили Вишневского, затем атаковали его и вырвались вперёд. Дальше поехали в своём темпе, не рисковали на каменных секциях, где можно было пробить колесо. Посчитали, что лучше проехать аккуратно, чем потерять ещё время. Продолжаем биться дальше», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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