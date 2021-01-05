Мардеев рассказал о борьбе на этапе «Дакара» с двумя гонщиками «МАЗа»

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал ход третьего этапа «Дакара»-2021, на котором занял восьмое место.



«С самого начала взяли хороший темп. Перед одной из дюн немного покрутились, нас нагнал Вязович. „Зацепились“ за ним, начали подъезжать и отыгрывать обратно свою позицию, но ошиблись в навигации: пришлось возвращаться назад где-то на 4 км, чтобы взять точку. На этом потеряли порядка семи минут. Пропустили Вишневского, затем атаковали его и вырвались вперёд. Дальше поехали в своём темпе, не рисковали на каменных секциях, где можно было пробить колесо. Посчитали, что лучше проехать аккуратно, чем потерять ещё время. Продолжаем биться дальше», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».