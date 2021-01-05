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Кузьмич — о четвёртом месте: кайф — все 400 километров промчали без единой ошибки

Кузьмич — о четвёртом месте: кайф — все 400 километров промчали без единой ошибки
Авто / Дакар 2021 0
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Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий с Ясиром Сеайданом, прокомментировал четвёртый результат на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».

«От старта до финиша не было вообще никаких проблем — ну, если не считать одного пробитого колеса на 25-м километре. Правда, потеряли чуть больше времени, чем обычно, потому что одна из гаек, фиксирующих запасное колесо, никак не хотела накручиваться. В итоге ограничился двумя гайками, затянул колесо — и мы помчали дальше.

К счастью, больше никаких проблем не было. После вчерашнего этапа это был кайф: все 400 километров промчали без единой ошибки пилота, без единой ошибки по навигации. Собрали все точки, чётко прошли пески и каменистые места, где можно было разложиться, — пример тому тен Бринке, который, к сожалению, разбил машину. У нас всё идеально, ровно и чисто. Я доволен результатом — дай бог так каждому и каждый день», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.

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