Васильев пробил на этапе «Дакара» четыре колеса, хотя имел лишь три запасных

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на ралли «Дакар» в классе внедорожников, подвёл итоги третьего дня ралли-марафона, отметив, что в ходе маршрута на машине были пробиты четыре колеса.
«С самого начала всё не так, как хотелось бы: пробили два колеса. До сотого километра у нас уже было три колеса пробиты, и запасные колёса кончились. Когда оставалась одна запаска, я уже скинул скорость. Но прокол последнего колеса случился, когда появился Карлос Сайнс с какой-то «Тойотой», и тут-то мы колесо и прокололи в пыли. А впереди ещё 300 километров до финиша!
В итоге, поменяв, ехали медленно, берегли, но за 60 километров до финиша мы всё равно получили медленный прокол. Ехали, подкачивали и финишировать смогли без существенных потерь. Сегодня обещали 78% песчаных дорог, 12% дюн, 10% грунтовых дорог. Про камни вообще не было ни слова, но тут был настоящий триал и торчащие из песка камни», — приводит слова Васильева пресс-служба его команды.
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