Вязович рассказал, как выиграл этап «Дакара», хотя не мог пользоваться тормозами

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал победу на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Перед нами стоит задача навязать борьбу соперникам из «КАМАЗ-мастера». Нам нельзя говорить, сложная трасса или нет, в любом случае нужно проехать её быстрее. Сегодня в некоторых моментах были не прописаны обрывы с той стороны гребня дюн — было очень опасно. Знаю, что у грузовиков были там проблемы, вплоть до переворотов. Мы прошли всё гладко. В первой половине была красивая езда по дюнам вместе с Айратом Мардеевым. У него был хороший темп, только в самом конце он чуть подсел — метров за 300 до окончания дюн, и мы оказались впереди.
Во второй половине были очень короткие заходы в триальные места с большими камнями. Выиграть или проиграть там было нельзя — только повредить машину. Ну и дальше опять быстро. У нас были технические проблемы с турбиной и с пневматическим компрессором: у нас вырвало трубку, кратно пропал наддув. Мы ехали и просили небеса, чтобы нам хватило до финиша, потому что уже горели контуры, нельзя было пользоваться тормозами: уходил воздух. Не было подкачки шин, но нам хватило выносливости автомобиля. Мы доехали и, к своему удивлению, к тому же оказались победителями дня», — приводит слова Вязовича телеграм-канал Cross-Country Rally.
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