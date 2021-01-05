Вязович прокомментировал выступление на «Дакаре» со сломанным пальцем

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, как он продолжает выступать на ралли-марафоне «Дакар»-2021, несмотря на то что в первый же день гонки сломал палец на руке.



«На самом деле мне это никакой проблемы не доставляет. Больше за этот палец волнуются доктора из медицинской части «Дакара», чем я. На ночь я надеваю шину, а днём снимаю, потому что она мешает как следует обхватывать руль. Я не чувствую проблем. Такая травма нам точно не помешает пойти к тому, чего мы ждали весь год», — приводит слова Вязовича телеграм-канал Cross-Country Rally.



После трёх этапов ралли-марафона «Дакар»-2021 белорусский гонщик занимает в генеральной классификации второе место, проигрывая россиянину Дмитрию Сотникову.