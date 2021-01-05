Голобородько: стояло много машин, кто-то лежал на боку. Дурдом творился

Белорусский раллист Андрей Голобородько поделился впечатлениями от третьего этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Сегодня более-менее всё получалось. Мы продолжили знакомство с дюнами. Но у нас всё равно сразу не получилось с ними подружиться: на первой мы сели. Достаточно жёстко сели, но получилось быстрее откопаться, чем вчера, потому что уже был опыт, гидроноги не сломали. Всего мы сегодня три раза останавливались: на камнях немножко застряли, потом в этой дюне и потом не сильно на перекате.



Последние сегодняшние дюны несколько отличались от предыдущих: они были не такие высокие, но за ними шли резкие спрыжки. Там много машин стояло: багги, грузовики, кто-то лежал на боку… Дурдом творился. Но мы на удивление хорошо проскочили, практически без потери времени. На одном гребне повисли, но и хорошо — иначе бы очень сильно ударились носом. В остальном всё получалось хорошо: без проколов, взяли все точки, чуть-чуть отыграли по времени, хотя час потеряли, когда копались на дюне. Но опыт прохождения песков уже даёт себя знать», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.