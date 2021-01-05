Карякин рассказал, как застрял в дюне на третьем этапе «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьего этапа «Дакара»-2021, после которого занимает пятое место в зачёте мотовездеходов. Спортсмен рассказал, как он при прохождении спецучастка застрял в дюне.
«Сегодня прошли 400 км боевых и 200 км лиазона. Всё прошло спокойно. Пробили одно колесо, застряли на куче. Там была каменная гора, она была вперемежку с песком. Её нужно было идти сильно в газ, я не стал рисковать, боялся сломать приводы. Начал ехать помедленнее, но в результате не смогли подняться, начали сдавать назад. В этот момент подошла китайская машина. Мы начали заезжать на гору, и он тоже. Уже на горе мы начали подходить друг к другу и практически столкнулись.
Начали отъезжать и в результате на самом верху застряли вместе с ним. Он выдвинул гидроногу, оттолкнулся и поехал дальше, а нам пришлось копаться, потеряли время. Но это «Дакар», это нормально», — сказал Карякин в интервью, размещённом на канале Cross-Country Rally в YouTube.
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33
-
20:59
-
20:53
-
20:45
-
20:10
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
18:37
-
17:59
-
17:23
-
16:18
-
15:08
-
14:33
-
13:38
-
12:59
-
10:35
-
10:13
-
09:36
-
00:39
- 4 января 2021
-
23:01
-
22:08
-
21:20
-
21:16
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:36
-
20:02
-
19:06
-
18:56