Карякин рассказал, как застрял в дюне на третьем этапе «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьего этапа «Дакара»-2021, после которого занимает пятое место в зачёте мотовездеходов. Спортсмен рассказал, как он при прохождении спецучастка застрял в дюне.

«Сегодня прошли 400 км боевых и 200 км лиазона. Всё прошло спокойно. Пробили одно колесо, застряли на куче. Там была каменная гора, она была вперемежку с песком. Её нужно было идти сильно в газ, я не стал рисковать, боялся сломать приводы. Начал ехать помедленнее, но в результате не смогли подняться, начали сдавать назад. В этот момент подошла китайская машина. Мы начали заезжать на гору, и он тоже. Уже на горе мы начали подходить друг к другу и практически столкнулись.

Начали отъезжать и в результате на самом верху застряли вместе с ним. Он выдвинул гидроногу, оттолкнулся и поехал дальше, а нам пришлось копаться, потеряли время. Но это «Дакар», это нормально», — сказал Карякин в интервью, размещённом на канале Cross-Country Rally в YouTube.