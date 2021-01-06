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Видео: Вязович реагирует на просьбу механика не использовать тормоза

Видео: Вязович реагирует на просьбу механика не использовать тормоза
Авто / Дакар 2021 0
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5 января на ралли-марафоне «Дакар» прошёл третий этап элитной многодневки. В зачёте грузовиков его выиграл гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. Ему это удалось сделать даже невзирая на проблемы с тормозами. Пресс-служба команды на странице в «Инстаграме» выложила видео, на котором обсуждаются неполадки с тормозной системой.

Так, механик команды советует Вязовичу не тормозить, отмечая, что до финиша остаётся 5 километров. В свою очередь Сергей не растерялся и ответил достаточно забавно.

«Слушайте, ну не тормозить для меня не проблема, просто держитесь. Давно ждал, когда наступит момент, что не нужно будет тормозить», — сказал Вязович.

Соответствующее видео доступно на странице команды «МАЗ-СПОРТавто» в «Инстаграме».

Напомни, что Вязович стал лучшим на третьем этапе «Дакара» в зачёте грузовиков.

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