Механик Мардеева решил не нервировать пилота информацией о проколе колеса

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал о проколе колеса и навигационной ошибке на третьем этапе «Дакара»-2021, где он занял восьмое место.



«Был хороший темп. Неплохо ехали. Немножко ошиблись в дюнах. Очень быстро заскочили [на одну из них]. Чуть взяли неправильную траекторию. Пришлось немного сдать назад. Выехали как раз за «МАЗом» Вязовича, начали его атаковать. Практически уже накатили на него и допустили досадную ошибку в навигации – начали в одном месте чуть зарезать поворот, и Дима не увидел, что там была контрольная точка. То есть мы доехали до следующей, взяли её, развернулись, поехали обратно, потеряли около 10 минут. Дальше уже максимально пытались атаковать, догнали Вишневского, объехали его. Но начались прямики, и было уже сложно что-то отыграть. Старались просто максимально держать темп и как можно сильнее сократить отставание.

С 30-го километра ехали с пробитым колесом? Ну да. Колесо мы где-то зацепили. Я об этом узнал ещё позже. Механик ничего мне не говорил, чтобы не сбивать. Боковой порез. Конечно, переживали на длинных прямых участках, что оно может лопнуть от большого давления, но, слава богу, Goodyear нас не подвёл – доехали до финиша», — сказал Мардеев в интервью пресс-службе команды.

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