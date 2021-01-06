Россиянка Ирина Сидоркова примет участие в азиатской Формуле-3

Пилот молодежной программы SMP Racing и W Series Ирина Сидоркова проведёт зимнюю часть гоночного сезона, участвуя в азиатской Формуле-3.



«Я очень рада, что поеду в азиатской Формуле-3 за команду Evans GP Team Oloi. До этого мне не выпадало возможности выступать на машине данной категории, так что это будет новый и очень тяжёлый вызов для меня. Тем не менее я буду рада представлять Россию и SMP Racing, встретиться с сильными пилотами уже на первом этапе. Конечно, поначалу будет непросто, но уверена, что с помощью SMP Racing и Evans GP мне уже после первых тестов удастся сильно прибавить в скорости. С нетерпением жду старта чемпионата», — приводит слова 17-летней Сидорковой пресс-служба SMP Racing.



В сезоне-2021 в азиатской Ф-3 запланировано проведение пяти этапов, итоговые результаты участников пойдут в зачёт их суперлицензий.



Календарь азиатской Ф-3:

27 января – предсезонные тесты (Дубай);

28-30 января – Дубай (автодром Дубая), 1-й этап;

4-6 февраля – Абу-Даби («Яс-Марина»), 2-й этап;

10-12 февраля – Дубай (автодром Дубая), 3-й этап;

13-14 февраля – Дубай (автодром Дубая), 4-й этап;

18-20 февраля – Абу-Даби («Яс-Марина»), 5-й этап.