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В Формуле-1 могут опять изменить время старта гонок

В Формуле-1 могут опять изменить время старта гонок
Авто / Формула-1 0

Согласно сообщению RaceFans, Формула-1 откажется от идеи смещать старт гонок на 10 минут вперёд относительно начала часа, как это происходило последние три года, и вернётся к классическому расписанию.

Предполагалось, что начало гонок в 14:10 или, например, в 15:10 по местному времени поможет вещателям подготовить публику, дав возможность показать весь антураж, до того, как зажгутся и погаснут огни стартового светофора. Однако должного эффекта это не возымело, зрители восприняли изменение негативно.

Также в Liberty Media планируют проводить старт европейских Гран-при на час раньше. В прошлом году большинство гонок начиналось в 15:10 по местному времени. В сезоне-2021 старт хотят сдвинуть на 14:00.

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