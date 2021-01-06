В Формуле-1 могут опять изменить время старта гонок

Согласно сообщению RaceFans, Формула-1 откажется от идеи смещать старт гонок на 10 минут вперёд относительно начала часа, как это происходило последние три года, и вернётся к классическому расписанию.



Предполагалось, что начало гонок в 14:10 или, например, в 15:10 по местному времени поможет вещателям подготовить публику, дав возможность показать весь антураж, до того, как зажгутся и погаснут огни стартового светофора. Однако должного эффекта это не возымело, зрители восприняли изменение негативно.



Также в Liberty Media планируют проводить старт европейских Гран-при на час раньше. В прошлом году большинство гонок начиналось в 15:10 по местному времени. В сезоне-2021 старт хотят сдвинуть на 14:00.