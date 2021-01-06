Экипаж «МАЗа» Вязовича столкнулся с серьёзными техническими проблемами на 4-м СУ «Дакара»

На четвёртом спецучастке «Дакара» с техническими проблемами столкнулся один из лидеров зачёта грузовиков Сергей Вязович. На починку его «МАЗа» теперь может уйти до двух часов.
«Шокирующий поворот событий для Сергея Вязовича, который столкнулся с серьёзными техническими проблемами. Белорусский победитель вчерашнего этапа оценивает время, необходимое ему для починки своего «МАЗа», в один-два часа. Сегодняшний спецучасток может поставить крест на его стремлении выиграть ралли», — сообщается в текстовой трансляции на сайте «Дакара».
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после третьего СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 11:47.11
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +23.01
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.00
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +36.34
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +42.06
7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +50.20
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:03.36
9. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:18.52
10. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.04
11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.07.
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