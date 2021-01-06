Аль-Аттия на 4-м этапе «Дакара» опередил Петеранселя всего на 11 секунд. Лёб — 4-й

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили четвёртый спецучасток. Победитель этапа Нассер Аль-Аттия всего на 11 секунд опередил ставшего вторым Стефана Петеранселя. Хенк Латеган показал третье время.
Экипаж Ясира Сеайдана и российского штурмана Алексея Кузьмича до последней контрольной точки шёл в пятёрке лидеров, но в итоге оказался очень далеко.
Владимир Васильев по итогам четвёртого этапа проиграл лидеру 10 с лишним минут.
В общем зачёте лидерство сохранил Петерансель. Карлос Сайнс вышел на третье место.
«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты четвёртого СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:35.59
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.11
3. Хенк Латеган (Toyota) — +1.30
4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +2.36
5. Карлос Сайнс (MINI) — +2.56
6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.05
7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +7.22
8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +10.45
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.46.
«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после четвёртого СУ:
1. Стефан Петерансель (MINI) — 13:15.12
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.58
3. Карлос Сайнс (MINI) — +36.19
4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +48.14
5. Хенк Латеган (Toyota) — +48.44
6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +49.16
7. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +51.58
9. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +59.58
10. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +1:08.51…
12. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:26.04
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +1:43.25.
- 6 января 2021
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50
-
09:08
-
01:02
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33
-
20:59
-
20:53
-
20:45
-
20:10
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
18:37
-
17:59
-
17:23
-
16:18
-
15:08
-
14:33
-
13:38
-
12:59
-
10:35
-
10:13
-
09:36
-
00:39
- 4 января 2021
-
23:01
-
22:08