Аль-Аттия на 4-м этапе «Дакара» опередил Петеранселя всего на 11 секунд. Лёб — 4-й

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили четвёртый спецучасток. Победитель этапа Нассер Аль-Аттия всего на 11 секунд опередил ставшего вторым Стефана Петеранселя. Хенк Латеган показал третье время.



Экипаж Ясира Сеайдана и российского штурмана Алексея Кузьмича до последней контрольной точки шёл в пятёрке лидеров, но в итоге оказался очень далеко.



Владимир Васильев по итогам четвёртого этапа проиграл лидеру 10 с лишним минут.



В общем зачёте лидерство сохранил Петерансель. Карлос Сайнс вышел на третье место.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты четвёртого СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:35.59

2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.11

3. Хенк Латеган (Toyota) — +1.30

4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +2.36

5. Карлос Сайнс (MINI) — +2.56

6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.05

7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +7.22

8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +10.45

… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.46.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после четвёртого СУ:



1. Стефан Петерансель (MINI) — 13:15.12

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.58

3. Карлос Сайнс (MINI) — +36.19

4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +48.14

5. Хенк Латеган (Toyota) — +48.44

6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +49.16

7. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +51.58

9. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +59.58

10. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +1:08.51…

12. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:26.04

… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +1:43.25.