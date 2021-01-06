Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Аль-Аттия на 4-м этапе «Дакара» опередил Петеранселя всего на 11 секунд. Лёб — 4-й

Аль-Аттия на 4-м этапе «Дакара» опередил Петеранселя всего на 11 секунд. Лёб — 4-й
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили четвёртый спецучасток. Победитель этапа Нассер Аль-Аттия всего на 11 секунд опередил ставшего вторым Стефана Петеранселя. Хенк Латеган показал третье время.

Экипаж Ясира Сеайдана и российского штурмана Алексея Кузьмича до последней контрольной точки шёл в пятёрке лидеров, но в итоге оказался очень далеко.

Владимир Васильев по итогам четвёртого этапа проиграл лидеру 10 с лишним минут.

В общем зачёте лидерство сохранил Петерансель. Карлос Сайнс вышел на третье место.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты четвёртого СУ:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:35.59
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.11
3. Хенк Латеган (Toyota) — +1.30
4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +2.36
5. Карлос Сайнс (MINI) — +2.56
6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.05
7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +7.22
8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +10.45
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.46.

Дакар 2021. Этап 4, Вади-аль-Давасир - Эр-Рияд
Легковые (СУ - 337 км)
06 января 2021, среда. 11:15 МСК
Идёт
1
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
02:35:59
2
Стефан Петерансель
MINI
+0:11
3
Хенк Латеган
Toyota
+1:30

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после четвёртого СУ:

1. Стефан Петерансель (MINI) — 13:15.12
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.58
3. Карлос Сайнс (MINI) — +36.19
4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +48.14
5. Хенк Латеган (Toyota) — +48.44
6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +49.16
7. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +51.58
9. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +59.58
10. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +1:08.51…
12. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:26.04
… Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +1:43.25.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021