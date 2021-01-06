«КАМАЗ-мастер» оформил победный дубль на 4-м этапе «Дакара» на фоне проблем Вязовича

Российские пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов показали первое и второе время на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. На финише их экипажи разделили 10 секунд. Третий результат показал гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский.
Сотников упрочил лидерство в общем зачёте, а вот соперничавший с ним до сегодняшнего дня Сергей Вязович столкнулся с серьёзными техническими проблемами.
Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов и Айрат Мардеев показали на четвёртом спецучастке 5-й и 6-й результаты.
«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты четвёртого СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:58.47
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +0.10
3. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +0.14
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +0.22
5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3.56
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +6.15
7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +6.36
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +7.02
9. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг») — +8.58
10. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +10.21.
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после четвёртого СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 14:45.58
2. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.22
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +26.57
4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +48.21
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +51.40
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +56.26
7. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:13.57
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:22.54
9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.18
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.17.
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