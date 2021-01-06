Карякин вышел на 4-е место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре», уступая лидеру 21 минуту

Поляк Арон Домжала стал победителем четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Второй результат показал Митчелл Гатри. Третье время – у Михала Гочала.



Россиянин Сергей Карякин, занимавший после третьего СУ пятую позицию, отыграл одно место. Но в генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 21 минуту. Испанец на четвёртом этапе показал пятое время.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты четвёртого СУ:



1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 3:16.57

2. Митчелл Гатри (Red Bull off-road team USA) — +1.51

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +2.44

4. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +2.48

5. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +2.50…

8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7,56.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после четвёртого СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 16:38.57

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +3.18

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +7.11

4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +21,39.

5. Сет Кинтеро (Red Bull off-road team USA) — +23.52.