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Карякин вышел на 4-е место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре», уступая лидеру 21 минуту

Карякин вышел на 4-е место в зачёте мотовездеходов на «Дакаре», уступая лидеру 21 минуту
Авто / Формула-1 0
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Поляк Арон Домжала стал победителем четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов. Второй результат показал Митчелл Гатри. Третье время – у Михала Гочала.

Россиянин Сергей Карякин, занимавший после третьего СУ пятую позицию, отыграл одно место. Но в генеральной классификации его отставание от лидирующего Франсиско Лопеса Контардо превысило 21 минуту. Испанец на четвёртом этапе показал пятое время.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты четвёртого СУ:

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 3:16.57
2. Митчелл Гатри (Red Bull off-road team USA) — +1.51
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +2.44
4. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +2.48
5. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +2.50…
8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7,56.

Дакар 2021. Этап 4, Вади-аль-Давасир - Эр-Рияд
Мотовездеходы (СУ - 337 км)
06 января 2021, среда. 12:36 МСК
Идёт
1
Арон Домжала
Can-Am
03:16:57
2
Митчелл Гатри
Overdrive
+1:51
3
Михал Гочал
Can-Am
+2:44

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после четвёртого СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 16:38.57
2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +3.18
3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +7.11
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +21,39.
5. Сет Кинтеро (Red Bull off-road team USA) — +23.52.

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