Активисты призвали к бойкоту ралли-марафона «Дакар»-2021

Сторонники активистки Люджейн аль-Хазлюль призвали к бойкоту ралли-марафона «Дакар»-2021, сообщает The Guardian. Аль-Хазлюль известна тем, что она была ярым сторонником движения за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.
Во время одного из этапов ралли-марафона гонщики проедут всего в 12 километрах от тюрьмы, в которой содержится активистка — она была взята под стражу в 2018 году, а в декабре 2020 года осуждена на пять лет и восемь месяцев тюрьмы. Женщину обвинили в шпионаже против Саудовской Аравии.
При этом после отсрочек и пересчёта начала дела аль-Хазлюль выйдет на свободу уже в марте 2021 года. Однако в тюрьме содержатся ещё три сторонницы активистки. В 2018 году Саудовская Аравия всё же приняла решение разрешить женщинам управлять транспортным средством.
Напомним, в 2021 году в Саудовской Аравии помимо «Дакара» должен пройти этап Формулы-1.
- 6 января 2021
-
18:48
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50
-
09:08
-
01:02
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33
-
20:59
-
20:53
-
20:45
-
20:10
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
18:37
-
17:59
-
17:23
-
16:18
-
15:08
-
14:33
-
13:38
-
12:59
-
10:35
-
10:13
-
09:36