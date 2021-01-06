Грожан: я мог бы выигрывать гонки и завоевать титул

Французский гонщик Ромен Грожан считает, что он мог бы побороться за победу в чемпионате Формулы-1, если бы получил подходящий болид.
«На самом деле я не очень расстроен тем, что так и не одержал ни одной победы в Формуле-1. Каждый раз, когда у меня был шанс, я им пользовался. Меня остановил генератор в Валенсии в 2012 году и машина безопасности и стратегия в Германии в 2013 году. Если и есть какие-то сожаления, то о том, что в 2014 году „Лотус“ пошёл ко дну. В то время у меня просто не было подходящей возможности в топ-команде.
Я не всё сделал идеально, но если бы я получил подходящий болид, то я мог бы выигрывать гонки и, возможно, титул. Я всё ещё считаю себя одним из самых быстрых пилотов, но трудно показать что-то стоящее на той машине, что у меня была. Даже проведя хорошую гонку, ты приходил к финишу 12-м, 13-м, 14-м. И люди попросту не видят, что на самом деле ты провёл хорошую гонку», — приводит слова Ромена Грожана The Race.
- 6 января 2021
-
18:48
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50
-
09:08
-
01:02
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33
-
20:59
-
20:53
-
20:45
-
20:10
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
18:37
-
17:59
-
17:23
-
16:18
-
15:08
-
14:33
-
13:38
-
12:59
-
10:35
-
10:13
-
09:36