Грожан: я мог бы выигрывать гонки и завоевать титул

Французский гонщик Ромен Грожан считает, что он мог бы побороться за победу в чемпионате Формулы-1, если бы получил подходящий болид.



«На самом деле я не очень расстроен тем, что так и не одержал ни одной победы в Формуле-1. Каждый раз, когда у меня был шанс, я им пользовался. Меня остановил генератор в Валенсии в 2012 году и машина безопасности и стратегия в Германии в 2013 году. Если и есть какие-то сожаления, то о том, что в 2014 году „Лотус“ пошёл ко дну. В то время у меня просто не было подходящей возможности в топ-команде.



Я не всё сделал идеально, но если бы я получил подходящий болид, то я мог бы выигрывать гонки и, возможно, титул. Я всё ещё считаю себя одним из самых быстрых пилотов, но трудно показать что-то стоящее на той машине, что у меня была. Даже проведя хорошую гонку, ты приходил к финишу 12-м, 13-м, 14-м. И люди попросту не видят, что на самом деле ты провёл хорошую гонку», — приводит слова Ромена Грожана The Race.