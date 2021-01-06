Бывший менеджер Валентино Росси может возглавить команду Формулы-1 «Альпин»

Руководитель команды Suzuki MotoGP, бывший менеджер Валентино Росси Давиде Бривио может продолжить карьеру в команде Формулы-1 «Альпин», сообщает Autosport. Официального подтверждения перехода Бривио в «Альпин» пока не было, как и подтверждения его ухода из «Сузуки», с которой он стал чемпионом MotoGP в 2020 году.



Ожидается, что нынешний руководитель команды Сириль Абитебуль возглавит группу «Альпин», Мартин Будковски станет руководителем команды, а Бривио займёт роль генерального директора, контролируя более широкий спектр операционной деятельности «Альпин».



В «Рено» пока никак не прокомментировали возможные перестановки в руководстве.



Напомним, с сезона-2021 команда «Рено» проводит ребрендинг, команда будет переименована в «Альпин».