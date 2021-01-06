Камазовец Мардеев ожидает сложного пятого этапа «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал шестой результат на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Спецучасток был достаточно быстрым, практически постоянно ехали на максимальной скорости. Сильно мешала пыль от внедорожников, потому что они едут быстрее и обгоняют. И когда средняя скорость чуть упала и стало больше бездорожья, мы вновь начали догонять джипы и упирались в них. Целый день ехали в пыли, приходилось сбрасывать скорость, хотя могли ехать быстрее. На этом потеряли много времени. По навигации всё неплохо, лишь пару раз уезжали в сторону, и, опять же, пыль очень мешала сходу сориентироваться. Завтра нас ждёт очень непростой день, нужно хорошо подготовить машины и выжать максимум», — приводит слова Мардеева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».