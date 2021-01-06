Карякин: из-за большого количества пыли мы пару раз плутанули, но не страшно

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов, рассказал, как для него сложился четвёртый спецучасток гонки. Карякин показал девятый результат, а в генеральной классификации поднялся на четвёртое место, уступая лидеру 21 минуту.



«Спецучасток был не убойный, достаточно интересный и быстрый. На трассе попалось совсем немного мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В конце СУ были проблемы с навигацией — буквально отклонение в пять градусов на маршруте давало себя знать. Из-за большого количества пыли мы пару раз плутанули, потеряли считаные секунды, но не страшно. Наверстаем!» — написал Карякин на своей странице в социальной сети «ВКонткте».