Сотников выиграл этап «Дакара», несмотря на два прокола

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. Система подкачки позволила камазовцу не менять повреждённые на спецучастке колёса.



«Очень быстрый спецучасток. Первые сто километров были очень извилистые, техничные. Видели, как стоял на трассе Сергей Вязович, но не похоже, что дело было в колесе. Мы продолжили дальше, у нас была небольшая навигационная ошибка, из-за которой выходили на дорогу через каменистое поле, и, видимо, там зацепили заднее колесо. Самым сложным было после зоны нейтрализации пройти дюны, потому что было очень сложно регулировать давление. Мы справились, получили второй прокол — небольшой, на переднем колесе. Казалось, что всё нормально, под контролем, дорога прямая, но последние тридцать километров были очень запутанные, очень быстрые привязки. Однако мой штурман Руслан молодец, справился с работой», — рассказал Сотников в интервью пресс-службе «Дакара».