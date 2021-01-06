Кузьмич: показывали такой хороший темп — и такая досадная проблема с железкой!

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о проблеме, которая помешала их экипажу показать высокий результат на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар».
«Шли с самого начала просто великолепно. Просто идеально работали — что я, что пилот, что наш автомобиль. Ни одной ошибки — вот реально идеально. Когда пришли на зону нейтрализации, мы отставали от Петеранселя всего на 20 секунд. На второй части уже начали бороться с ним, но, к сожалению, за 40 километров до финиша у нас лопнул наконечник рулевой рейки и в самой рейке тоже что-то сломалось — полностью вытекло всё масло. На этой поломке потратили очень много времени, потому что не могли поднять машину: гидронога не работала, она завязана на одну систему с гидроусилителем. Пришлось доставать обычный домкрат.
Потратили на ремонт двадцать минут, и оставшиеся 40 километров по пустыне ехали без гидроусилителя — это была жесть. Ну, моя-то задача была правильно диктовать, а вот Ясир руки себе поотбивал. Потом ещё и весь лиазон 250 километров ехал без «гидрача». Нет слов, одни эмоции. Показывали такой хороший темп — и такая досадная проблема с железкой, потеряли результат. Завтра снова придётся нагонять. Но мы не сдаёмся!» — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.
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