Вишневский: не знаю, какая проблема у Вязовича, он меня отпустил

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский прокомментировал третий результат на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар». В генеральной классификации белорус занимает девятое место. Коллега Вишневского по команде Сергей Вязович остановился на спецучастке из-за технических проблем.



«Для нас спецчасток сложился хорошо. Практически весь день была максимальная скорость, и мы проехали без ошибок, с хорошим темпом. Практически не было камней, песчаные дороги, быстрые плато и только два захлода в дюны. Обгонов практически не было. На плато нас обгоняли джипы, потому что у них выше максимальная скорость. Они даже не сигналили: просто обгоняли и ехали дальше.



Мы останавливались рядом с Сергеем, но я не знаю, какая у него проблема: он меня отпустил, и я поехал дальше», — приводит слова Вишневского телеграм-канал Cross-Country Rally.