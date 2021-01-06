Латифи чуть было не пропустил Гран-при Испании из-за тонзилита

Пилот «Уильямса» Николас Латифи раскрыл подробности того, как он заболел на Гран-при Испании.



«Я заболел тонзилитом в Барселоне. Сначала я волновался, что у меня коронавирус, потому что у меня была небольшая температура. Но после многих отрицательных результатов тестов этот вариант был исключён. Я ужасно чувствовал себя весь уик-энд. Моё тело болело, и я практически не мог участвовать в гонке.



Но я был полон решимости стартовать, поэтому мы договорились с командой, что я буду участвовать в гонке и вернусь в боксы, если моё состояние ухудшится. К счастью, в ходе гонки я стал чувствовать себя получше, хотя моё горло было как в агонии. Я бы оценил боль на девять из десяти каждый раз, когда я глотал. Но я был доволен, что сел в машину и смог завершить этот уик-энд», — приводит слова Латифи Motorsport Week.