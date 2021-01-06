Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Латифи чуть было не пропустил Гран-при Испании из-за тонзилита

Латифи чуть было не пропустил Гран-при Испании из-за тонзилита
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Уильямса» Николас Латифи раскрыл подробности того, как он заболел на Гран-при Испании.

«Я заболел тонзилитом в Барселоне. Сначала я волновался, что у меня коронавирус, потому что у меня была небольшая температура. Но после многих отрицательных результатов тестов этот вариант был исключён. Я ужасно чувствовал себя весь уик-энд. Моё тело болело, и я практически не мог участвовать в гонке.

Но я был полон решимости стартовать, поэтому мы договорились с командой, что я буду участвовать в гонке и вернусь в боксы, если моё состояние ухудшится. К счастью, в ходе гонки я стал чувствовать себя получше, хотя моё горло было как в агонии. Я бы оценил боль на девять из десяти каждый раз, когда я глотал. Но я был доволен, что сел в машину и смог завершить этот уик-энд», — приводит слова Латифи Motorsport Week.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021