Голобородько: коробка передач нагрелась до 156 градусов

Белорусский раллист Андрей Голобородько поделился впечатлениями от четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Пройдена треть „Дакара“. Мы считаем, что справляемся. Машина у нас целая. Да, есть технические проблемы — со сцеплением, с коробкой передач. Но постараемся за ночь устранить, чтобы завтра быть в строю, ведь завтра больше 400 километров спецучастков.



Сегодняшний день очень быстрый. Не сильно сложный, было немного дюн. Пусть они и были высокие, но мы справились без особых проблем. Возможно, уже привыкаешь к этому, не так боишься, поэтому начинает получаться. Я бы назвал спецучасток борьбой моторов, потому что практически всё время педаль в пол. У нас нагрелась коробка передач до 156 градусов, и мы берегли её, боялись. Отпускали газ, чтобы не дай бог не заварило какой-нибудь подшипник и не остановились.



Особенных нюансов не было. У нас случился один прокол: ударили о камень заднее колесо. Потратили на замену где-то пять минут, потому что оно было очень горячее, от резины шёл дым. А так всё довольно неплохо получается», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.