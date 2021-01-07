Вязович добрался до финиша четвёртого СУ «Дакара»-2021

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович сумел добраться до финиша четвёртого спецучастка ралли-марафона «Дакар». Вязович остановился на спецучастке из-за технических проблем. После третьего спецучастка гонщик занимал третье место в генеральной классификации, однако практически лишился шансов на борьбу за высокие места по итогам ралли-марафона.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты четвёртого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:58.47

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +0.10

3. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +0.14

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +0.22

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3.56

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +6.15

7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +6.36

8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +7.02

9. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг») — +8.58

10. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +10.21