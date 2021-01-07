Феттель: очень хочу узнать, какими будут ощущения от мотора «Мерседес»

Новичок «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о работе в новой команде.



«Мне не терпится встретить этот вызов, я не могу дождаться старта сезона. Не хочу скучать по „Феррари“, я тот человек, который всегда смотрит вперёд. Здесь очень много новых лиц, но, разумеется, я настроен оптимистично, и, думаю, что всё в итоге сработает. Всегда нужно быть открытым к новому. Я встречу новых людей, подходов к работе. Неправильно думать, что мой способ — единственно правильный.



Двигатель „Мерседес“? Конечно, я очень хочу узнать, какими будут ощущения. Женское имя для машины? Думаю, сделаю это. У меня есть идея. Но, в любом случае, это имя должно подходить „Астон Мартин“, — приводит слова Себастьяна Феттеля F1-Insider.