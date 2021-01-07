Рудницкий прокомментировал проблемы Вязовича на «Дакаре»

Штурман белорусского гонщика Андрея Голобородько Андрей Рудницкий рассказал о ходе четвёртого этапа «Дакара»-2021, на котором их экипаж занял 45-е место, а также прокомментировал проблемы мазовца Сергея Вязовича.
«Никакие трудности нас не могут остановить. Сегодня четвёртый день, мы в строю. День был, наверное, одним из самых простых на этом „Дакаре“, пусть даже с учётом лиазона мы проехали больше 800 километров. Сам спецучасток был не очень длинный и достаточно быстрый. Было чуть-чуть песка, достаточно легко проходимого.
Поменяли одно колесо. Было много обгонов, много пыли. Но, как обычно, никто не торопится уступить дорогу: все считают, что могут немного ускориться и ты их не догонишь. Тем не менее, стартовав с утра со 110-го места, мы поняли, что такое — большое количество обгонов. Первый совершили спустя уже два километра после старта. А так — продолжаем движение к финишу.
Вязовича жалко не как соотечественника или претендента на подиум, а как любого другого участника, который приехал сюда в этот непростой год. Когда ты приложил столько усилий, то такое обидно для всех», — приводит слова Рудницкого телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 7 января 2021
-
00:46
-
00:43
-
00:00
- 6 января 2021
-
22:59
-
22:12
-
21:59
-
20:53
-
20:42
-
20:30
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:41
-
18:48
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50
-
09:08
-
01:02
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33
-
20:59
-
20:53
-
20:45
-
20:10