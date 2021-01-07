Рудницкий прокомментировал проблемы Вязовича на «Дакаре»

Штурман белорусского гонщика Андрея Голобородько Андрей Рудницкий рассказал о ходе четвёртого этапа «Дакара»-2021, на котором их экипаж занял 45-е место, а также прокомментировал проблемы мазовца Сергея Вязовича.



«Никакие трудности нас не могут остановить. Сегодня четвёртый день, мы в строю. День был, наверное, одним из самых простых на этом „Дакаре“, пусть даже с учётом лиазона мы проехали больше 800 километров. Сам спецучасток был не очень длинный и достаточно быстрый. Было чуть-чуть песка, достаточно легко проходимого.



Поменяли одно колесо. Было много обгонов, много пыли. Но, как обычно, никто не торопится уступить дорогу: все считают, что могут немного ускориться и ты их не догонишь. Тем не менее, стартовав с утра со 110-го места, мы поняли, что такое — большое количество обгонов. Первый совершили спустя уже два километра после старта. А так — продолжаем движение к финишу.



Вязовича жалко не как соотечественника или претендента на подиум, а как любого другого участника, который приехал сюда в этот непростой год. Когда ты приложил столько усилий, то такое обидно для всех», — приводит слова Рудницкого телеграм-канал Cross-Country Rally.