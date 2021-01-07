Мардеев – о конкуренции на «Дакаре»: Мацик ещё попьёт крови

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал о противостоянии с конкурентами на «Дакаре»-2021, отдельно выделив пилота «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика.



«Конкуренты, перешедшие на автоматическую коробку, в этом году стали быстрее. Мацик очень быстро поехал. Очень хорошо ему удаются скоростные участки. Да, в дюнах немного перестраховывается, но это и понятно, он едет один. Ему нельзя ошибаться. Но он надёжно едет. Я думаю, это сильный конкурент, который ещё попьёт крови», — сказал Мардеев в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после четвёртого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 14:45.58

2. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.22

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +26.57

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +48.21

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +51.40.