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Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: «Дакар» в режиме Формулы-1

Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: «Дакар» в режиме Формулы-1
Авто / Дакар 2021 0
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Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» на своей странице в YouTube опубликовала видеоотчёт, посвящённый четвёртому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021.

Накануне пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов показали первое и второе время на спецучастке, а Антон Шибалов и Айрат Мардеев стали 5-м и 6-м. При этом главный конкурент россиян Сергей Вязович столкнулся с серьёзными техническими проблемами.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после четвёртого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 14:45.58
2. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.22
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +26.57
4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +48.21
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +51.40
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +56.26
7. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:13.57
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:22.54
9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.18
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.17.

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