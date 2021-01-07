Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: «Дакар» в режиме Формулы-1

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» на своей странице в YouTube опубликовала видеоотчёт, посвящённый четвёртому этапу ралли-марафона «Дакар»-2021.



Накануне пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов показали первое и второе время на спецучастке, а Антон Шибалов и Айрат Мардеев стали 5-м и 6-м. При этом главный конкурент россиян Сергей Вязович столкнулся с серьёзными техническими проблемами.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после четвёртого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 14:45.58

2. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.22

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +26.57

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +48.21

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +51.40

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +56.26

7. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +1:13.57

8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +1:22.54

9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.18

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.17.