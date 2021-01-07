Мотогонщик оказался в коме после аварии на «Дакаре». На трассе его реанимировал соперник

Мотогонщик Паул Спирингс, выступающий за Husqvarna на «Дакаре»-2021, рассказал, что на четвёртом этапе он оказал реанимационную помощь попавшему в аварию индийскому пилоту Hero Speedbrain Сантошу Чунчунгуппе Шивашанкару.
Сантош упал со своего мотоцикла на 135-м километре в 11:45 по местному времени — в районе, где между горами есть гравийные участки. Спирингс первым прибыл на место аварии, где он обнаружил Шивашанкару без сознания, а также его товарища по Husqvarna Маурицио Джерини.
«Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. С Джерини всё было в порядке. Он встал и подошёл к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошёл к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолёта организаторов. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому», – приводит слова Спирингса Motorsport.
Как сообщает Autocar India в «Твиттере», Шивашанкар сейчас находится в медицинской коме, его состояние стабильно.
- 7 января 2021
-
11:48
-
10:46
-
09:43
-
09:09
-
00:46
-
00:43
-
00:00
- 6 января 2021
-
22:59
-
22:12
-
21:59
-
20:53
-
20:42
-
20:30
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:41
-
18:48
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
15:41
-
15:06
-
14:05
-
12:13
-
11:23
-
10:50
-
09:08
-
01:02
- 5 января 2021
-
23:25
-
22:36
-
22:00
-
21:50
-
21:33