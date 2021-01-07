Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мотогонщик оказался в коме после аварии на «Дакаре». На трассе его реанимировал соперник

Мотогонщик оказался в коме после аварии на «Дакаре». На трассе его реанимировал соперник
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Мотогонщик Паул Спирингс, выступающий за Husqvarna на «Дакаре»-2021, рассказал, что на четвёртом этапе он оказал реанимационную помощь попавшему в аварию индийскому пилоту Hero Speedbrain Сантошу Чунчунгуппе Шивашанкару.

Сантош упал со своего мотоцикла на 135-м километре в 11:45 по местному времени — в районе, где между горами есть гравийные участки. Спирингс первым прибыл на место аварии, где он обнаружил Шивашанкару без сознания, а также его товарища по Husqvarna Маурицио Джерини.

«Я видел два упавших мотоцикла, оба гонщика лежали на земле. С Джерини всё было в порядке. Он встал и подошёл к Сантошу. Я остановил свой байк недалеко от камня, в который они влетели, чтобы никто другой не разбился, и включил аварийный маяк. После этого подошёл к Сантошу, мы сделали реанимацию и через 15 минут прибыли три вертолёта организаторов. Медики сменили меня, но в тот момент я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому», – приводит слова Спирингса Motorsport.

Как сообщает Autocar India в «Твиттере», Шивашанкар сейчас находится в медицинской коме, его состояние стабильно.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021