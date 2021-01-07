Глава «Сузуки», которому прочат место босса «Альпин», покинул команду MotoGP

Команда MotoGP «Сузуки» официально подтвердила, что её руководитель Давиде Бривио покидает свой пост.
«Передо мной внезапно появился новый профессиональный вызов и возможность. В конце концов я решил ими воспользоваться. Это было трудное решение. Сложнее всего будет покинуть эту сказочную группу людей, с которыми я начал этот проект, когда «Сузуки» вернулась в чемпионат.
Трудно прощаться со всеми сотрудниками, которые участвовали все годы в создании этой замечательной команды. Мне грустно с этой точки зрения, но в то же время я чувствую большую мотивацию. Новый вызов стал ключевым фактором, когда мне приходилось выбирать между продлением контракта с «Сузуки» и другим опытом», — приводит слова Бривио пресс-служба «Сузуки».
Накануне появилась информация, что Бривио может продолжить карьеру в команде Формулы-1 «Альпин».
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