Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Глава «Сузуки», которому прочат место босса «Альпин», покинул команду MotoGP

Глава «Сузуки», которому прочат место босса «Альпин», покинул команду MotoGP
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Команда MotoGP «Сузуки» официально подтвердила, что её руководитель Давиде Бривио покидает свой пост.

«Передо мной внезапно появился новый профессиональный вызов и возможность. В конце концов я решил ими воспользоваться. Это было трудное решение. Сложнее всего будет покинуть эту сказочную группу людей, с которыми я начал этот проект, когда «Сузуки» вернулась в чемпионат.

Трудно прощаться со всеми сотрудниками, которые участвовали все годы в создании этой замечательной команды. Мне грустно с этой точки зрения, но в то же время я чувствую большую мотивацию. Новый вызов стал ключевым фактором, когда мне приходилось выбирать между продлением контракта с «Сузуки» и другим опытом», — приводит слова Бривио пресс-служба «Сузуки».

Накануне появилась информация, что Бривио может продолжить карьеру в команде Формулы-1 «Альпин».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021