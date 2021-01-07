Появилось видео с возможной ливреей команды Ф-1 «Альпин»

В твиттер-аккаунте F1 Insider опубликован ролик, в котором показана возможная ливрея болида команды Формулы-1 «Альпин» на сезон-2021. Видео очень похоже на небольшую презентацию, но никакой официальной информации французский коллектив не предоставлял.



Основной темой ливреи, показанной в ролике, стал французский триколор. Он используется на кожухе двигателя и торцевых пластинах переднего антикрыла.



«Превью болида команды Ф-1 «Альпин» на сезон 2021 года, представленное Лукой де Мео. Более подробная информация появится 14 января в 08:00 по парижскому времени», — говорится в подписи к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице F1 Insider в «Твиттере».

Напомним, с сезона-2021 команда «Рено» проводит ребрендинг, команда будет переименована в «Альпин».